Den Allergikern blüht Pollen-Frühstart

Der Pollenflug hat dieses Jahr so früh begonnen wie seit Jahrzehnten nicht. „Sieben bis zehn Tage früher als normal blühten heuer Hasel und Erle. Der Höhepunkt der Hasel wurde sogar schon überschritten, die Belastung der Erle wird vor allem am kommenden Wochenende extrem hoch“, betont Berger. Diese Pollensaison sei grundsätzlich eine Saison der Extreme. Hintergrund: Der Klimawandel. „Allergiker werden teils dramatisch unter den Pollen leiden. Sie blühen nicht nur viel früher, sondern auch stärker. Die Pflanzen kurbeln ihre Pollenproduktion so massiv an, um ihre Art zu erhalten“, weiß Berger.