Zwei Burschen randalierten am Bahnhof Schwertberg

Polizisten aus Perg forschten zwei Jugendliche, einen 17-Jährigen und einen 16-Jährigen, beide aus dem Bezirk Perg, aus, die am 8. Februar beim Bahnhof in Schwertberg mehrere Müllcontainer, einen Zeitungsständer sowie mehrere dort abgestellte Fahrräder durch Fußtritte beschädigten. Zudem versuchten die beiden Jugendlichen eine beim Bahnhof angebrachte Zeitungskassa aufzubrechen; dies gelang ihnen jedoch nicht. Die beiden Jugendlichen zeigten sich geständig. Als Motiv führten die beiden Langeweile an.