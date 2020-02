Trend? Influencerin trinkt kein reines Wasser mehr

Sophie ist Influencerin und hat einige Tausend Follower. Um einen gesunden Lebensstil vorzuleben, erklärt sie in zahlreichen Postings, was genau sie isst und trinkt - oder eben auch nicht trinkt. Nämlich „normales“ Wasser. Viele werden sich nun denken, wieso in aller Welt rät eine Influencerin davon ab, Wasser zu trinken - dabei braucht der Mensch dieses doch? Sophie meint allerdings, dass man Wasser oder eher Flüssigkeit dem Körper anders zuführen soll, als durch das Trinken von Wasser aus Pet-Flaschen und Co.