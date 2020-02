Sie sorgen dafür, dass es in Wien leuchtet

Gemeinsam mit dem 26-jährigen Elektrotechniker geht es mit der neuen Lampe im Gepäck per Steiger in luftige Höhen. Die Aussicht ist einmalig. Mitten auf der Wiedner Hauptstraße, hoch über den vorbeifahrenden Autos geht Barkoczi ans Werk. Die alte Lampe wird demontiert, die neue aufgehängt. Das ganze Prozedere dauert nur wenige Minuten. „Es ist natürlich nicht ungefährlich, wenn man in Höhen arbeitet. Aber zum Glück ist noch nie etwas passiert. Oft muss man mehr auf andere Leute aufpassen, als auf sich selbst“, sagt der Wiener. Die 40 Mitarbeiter von „Wien leuchtet“ haben bereits rund 35.000 Lampen im Rahmen des Projekts „Let it schein“ ausgetauscht. Nächstes Jahr folgen dann die Ansatzleuchten auf den Masten. Danach ist die österreichische Haupstadt mit moderenen Lichtquellen ausgestattet.