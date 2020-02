Ölspur verriet nach Unfall Alkolenker

Eine Ölspur, die sein kaputter Wagen auf der Straße zog, hat am Samstagabend einen Alkolenker in Salzburg-Maxglan verraten. Der 38-Jährige war beim Abbiegen mit seinem Auto in einen anderen Wagen gekracht. Der Pkw eines 27-Jährigen und seiner Beifahrerin wurde gegen einen Erdwall geschleudert und überschlug sich. Der Salzburger flüchtete mit dem schwer beschädigten Auto von der Unfallstelle.