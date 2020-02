227 Starts und Landungen in nur 15 Stunden

500 Mitarbeiter sind am Samstag im Einsatz

In der heurigen Wintercharter-Saison dürfte sich die Klimakrise in Salzburg generell aber noch nicht auswirken: So sind am kommenden Samstag 115 Ankünfte und 114 Abflüge am Salzburg Airport angemeldet – rund 500 Mitarbeiter werden im Einsatz sein, gut 30.000 Passagiere werden erwartet. Außer: Das Wetter macht den Airlines kurzfristig einen Strich durch die Rechnung.