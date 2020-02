Betrugsopfer wartete vergeblich auf Geldtransport

Der Innsbrucker erhielt am Freitag einen Anruf von einer ihm unbekannten männlichen Person. Diese teilte ihm mit, dass er bei einem Gewinnspiel den zweiten Preis im Wert von 47.000 Euro gewonnen habe. Ein Geldtransporter werde ihm diese Summe bis 16 Uhr liefern, hieß es. Er solle jedoch bereits vorher Bitcoins in der Gesamthöhe von 1500 Euro kaufen, da der Notar für seine Gebühr und die Transportkosten kein Bargeld annehme. Der 52-Jährige kam dieser Forderung nach und gab die Daten der unbekannten Person am Telefon weiter. Seither gibt es keinen Kontakt mehr.