Sicherheitskonferenz: Iraker wollte sich anzünden

Schrecksekunde am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz: Während einer Demonstration gegen das hochrangige Treffen hat sich am Samstag ein Mann versucht, anzuzünden. Der Iraker übergoss sich zunächst mit Benzin, anschließend lief er mit einem Feuerzeug in der Hand in Richtung Menschenmenge. Durch das rasche Eingreifen der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden.