Doping: Ex-Trial-Weltmeister Pechhacker gesperrt

Der Österreichischen Radsport-Verband (ÖRV) verurteilte das Vergehen Pechhackers am Samstag auf das Schärfste und verwies auf seine Null-Toleranz-Politik. „Das bedeutet, Dopingsünder werden in Zukunft keinerlei Berücksichtigung mehr in Kadern unseres Verbandes finden“, bekräftigte ÖRV-Präsident Harald Mayer.