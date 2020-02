Streifschuss - oder ist schon Feuer am Dach?

Salzburgs Pech an der ganzen Sache: In jeder normalen Saison wären die aktuell 44 Punkte ein Wert, mit dem man bereits locker auf den Titel zuspazieren könnte. Heuer gibt es aber einen phänomenalen LASK. Mit dem man sich - siehe Freitagabend - einfach nicht spielen kann, nicht spielen darf. Findet Salzburg nicht ganz schnell zurück in die Spur, könnte das Frühjahr, in dem nächste Woche schon der Frankfurt-Trip bevorsteht, ein sehr ungemütliches Ende nehmen.