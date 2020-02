Klopp: „Das wichtigste Spiel in unserem Leben“

Liverpool könnte damit den Vorsprung weiter ausbauen, weil Verfolger Manchester City erst am Mittwoch wieder im Einsatz ist. Liverpool hat vor den ausstehenden 13 Spielen 22 Punkte Vorsprung auf ManCity und 24 auf den Tabellendritten Leicester City, der bereits am Freitagabend in Wolverhampton im Einsatz ist.