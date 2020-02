Kalb aus Schwimmbecken in Adnet gerettet

Mit vereinten Kräften hoben drei der Männer das Kalb dann aus dem Becken, das mittlerweile nicht mehr ganz so aufgeregt schien. Wieder sicheren Boden unter den Klauen, wurde es abgetrocknet. „Anschließend hörten wir uns um, von wo das Kalb ausgebüxt war und brachten es dann zu einem Bauernhof in der Nähe“, berichtet der Feuerwehrmann. Verletzt wurde das Kälbchen aber nicht. „Es war nach der Rettung glücklicherweise wieder wohlauf“, so Gimpl.