Corona-Test jetzt auch in Salzburg möglich

Die Entwicklung des Tests hatte rund zwei Wochen in Anspruch genommen. Bislang dauerten auch die Auswertungen der Verdachtsfälle in Salzburg länger, da die Proben erst nach Wien geschickt und dort auf der Virologie überprüft werden mussten. „Innerhalb von zwei Stunden können wir nun sagen, ob der Test positiv oder negativ ausfällt. Abhängig ist das natürlich auch immer von der sogenannten Viruslast, also wie stark sich der Virus im Körper bereits ausgebreitet hat“, erklärt Dr. Richard Greil, Leiter der Dritten Medizin in Salzburg. Rund 40 Coronavirus-Verdachtsfälle hat es bisher in Österreich gegeben, in Salzburg waren es fünf. In all diesen Fällen gab es nach Tests Entwarnung.