Tolle Frühstückslokale und kleine Morgenrituale

#1. Es geht nichts über ein genussvolles Strecken im Bett. Bring die Arme über den Kopf und streck dich ganz lang bis in die Zehen und Fingerspitzen. Spann am höchsten Punkt den ganzen Körper an, atme tief ein und halte die Luft kurz an. Dann atme alles durch den Mund aus, auch die Müdigkeit, und entspanne den Körper. Wiederhole das ein paar Mal und beobachte, wie dein Kreislauf sanft aufgeweckt wird.