18-Meter-Bau für Anrainer eine Katastrophe

Monstrum in 900-Personen Gemeinde

Für die Anwohner unverständlich. „In einem Ort mit lauter Einfamilienhäusern ist ein solches Monstrum ein Wahnsinn“, so Nachbarin Birgit Eder. Sie und ihr Mann bewohnen das Haus direkt neben dem Grundstück, auf dem das Museum geplant ist. „Bei achtzehn Metern Höhe ist das Museum doppelt so hoch wie unser Haus, die Lichtzufuhr wird komplett abgeblockt. Zudem soll das Gebäude rund um die Uhr beleuchtet werden“, so Eder.