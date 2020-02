„Ich speib gleich“: Marcells Ex in neuer Show

Die Fans der Sendung „Teenager werden Mütter“ haben aktuell ein heißes, neues Thema: Marcells Ex Kerstin. Momentan ist sie in der Sendung mit ihrem Lover, dem Bäcker Scott, zu sehen, hat jedoch auch noch bei einer weiteren Show mitgemacht: „Urlaub für Anfänger“. Das TV-Format startet demnächst auf ATV in die neue Runde und keine Geringere als Kerstin wird mit Sack und Pack in den Flieger nach Japan gesetzt.