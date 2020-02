Einschreiben mit wichtigem Inhalt steckte im Zaun

Ihre Beschwerde wurde vom Postamt vor Ort zwar aufgenommen, führte aber zu keinem Ergebnis. Man teilte Frau K. mit, dass sie den Nachforschungsauftrag nochmals einbringen müsse, da der erste nicht gepasst habe. Den hat aber das Postamt selbst verfasst. „Ich bin gesundheitlich angeschlagen und habe keine Nerven für so etwas. Ich möchte nur wissen, wie so etwas passieren konnte. Was wäre gewesen, wenn diese Unterlagen in fremde Hände gelangt wären“, so Frau K. weiter.