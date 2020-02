Salzburger bedrohte Bankmitarbeiter mit Waffe

Ein Salzburger hat am Mittwoch mit einer Schreckschusspistole in seiner Hose zwei Geldinstitute in der Stadt Salzburg betreten und Mitarbeiter aufgefordert, den Überziehungsrahmen seines Kontos zu erhöhen. Weil diese dem Wunsch nicht nachkamen, schob er die Oberkleidung beiseite und zeigte auf die Pistole, die in seiner Hosentasche steckte. Nachdem er erneut abgeblitzt war, verließ er die Bank.