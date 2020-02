Das sind die besten Kostüme für den Fasching

Wer eine Mischung aus sexy und lustig will, kann zur scharfen Biene werden - wortwörtlich. In vielen Variationen gibt es die Bienenkostüme für Jung und Alt. Wer eine kinderfreundliche Version benötigt, kann eine kreisrunde Biene wählen und wer es lieber schärfer will, wählt das kurze Bienenröckchen. Auch für Männer gibt es das Kostüm natürlich - in der Form einer coolen Hose, mit der man ohne großen Aufwand verkleidet ist.