Ex-Ortschef droht jetzt die nächste saftige Strafe

Bereits 2009 und 2015 haben Landesprüfer auf gravierende Mängel in der Kanal- und Wasserabrechnung in Pichl hingewiesen. Bei vielen Hausbesitzern und einigen Firmen wurden keine Bescheide ausgestellt oder die offenen Beträge nicht eingetrieben. Der damalige FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek übergab 2016 den Fall an die Staatsanwaltschaft. Doppelbauer fasste schlussendlich vom Oberlandesgericht Linz wegen Amtsmissbrauchs 15 Monate bedingte Haft aus. Weil das Strafausmaß zwölf Monate überstieg, musste er zurücktreten und rund 50.000 € an die Gemeinde zurückzahlen. Allerdings hat das Gericht, etwa wegen Verjährung, nur 15 Fälle als strafrelevant erachtet. Insgesamt gibt es rund 100 Sachverhalte, die zivilrechtlich vor allem in Hinblick auf eine Schadenersatzforderungen durch die Gemeinde durchaus bedeutsam sein könnten, es gilt die Unschuldsvermutung.