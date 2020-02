Inspektor Zdravko Grgic (27)

In diesem Fall wurde der Beamte in der Schönburgstraße im 4. Bezirk gerufen, wo er auf der Fahrbahn liegend eine schwer verletzte, unbekleidete Frau vorfindet. Das Opfer ist blutüberströmt. Gemeinsam mit zwei Passanten leistet der Inspektor Erste Hilfe und versorgt die junge Frau bis die Rettung eintrifft und sie ins AKH bringt. Grgic macht sich auf die Suche nach dem Täter. Zeugen haben den jungen Mann in eine Wohnhausanlage gehen sehen. Der Beamte verfolgt mit seinem Kollegen eine Blutspur. Sie führt die Uniformierten bis in den 3. Stock, wo eine Wohnungstür nur angelehnt ist. Die Polizisten verschaffen sich Zutritt und sehen sich einem durch Alkohol und Drogen äußert aggressivem jungem Mann gegenüber.