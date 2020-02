Inspektorin Kathrin Entner (31)

Die Informationslage ist zunächst dürftig. Die Erpressergruppe umfasst etwa sieben Personen. Von einigen sind zumindest Spitznamen bekannt, die Zeugen vom Hörensagen kennen. Für die Inspektorin beginnt eine intensive Recherche mit den Opfern und auf sozialen Medien. Dort stößt die Beamtin auf einen „Bekannten“ des mutmaßlichen Anführers der Bande. Sie arrangiert einen fingierten Anruf, mit dem Lockvogel den Haupttäter in die Falle logen zu. Der 17-Jährige soll zu einem Treffen zur U-Bahnstation Rennbahnweg kommen. Tatsächlich stimmt er zu und erscheint am vereinbarten Ort völlig ahnungslos. Der Anführer wandert in Haft. Seitdem ist Ruhe.