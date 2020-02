Revierinspektor Johannes Pepper (24)

Einen gefährlichen Serienbrandstifter hat Revierinspektor Johannes Pepper aus dem Verkehr gezogen. Monate lang hatte der Mann in Innenhöfen, meist in unmittelbarer Nähe von Kirchen in der Innenstadt Feuer gelegt. „Er benutzte Brandbeschleuniger und einen Stapel Papier, den er in Flammen steckten konnte“, erzählt der 24-jährige Beamte. Es gab Schäden an den Gebäuden, zum Glück hatte das Feuer noch nicht auf Wohnhäuser übergegriffen. Nur eine Frage der Zeit? Der junge Inspektor legt sich auf die Lauer. Weil er weiß, dass der mysteriöse Unbekannte oft in den frühen Morgenstunden zuschlägt, streift er in zivil durch die verwinkelten Straßen der City.