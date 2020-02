Influencer verbrennen Markenkleidung im Web

Supreme ist eine begehrte Marke, die begrenzten Kollektionen weden entsprechend gehypt. Wegen der hohen Preisgestaltung sind die einzelnen Stücke jedoch nur für jene zugänglich, die für Kleidung gerne tief in die Tasche greifen. Kein Wunder, dass manche ihre Supreme-Teile sicherheitshalber vakuumversiegelt aufbewahren und nur zu besonderen Anlässen tragen. Mit den Videos, in welchen Menschen seltenen Hoodies verbrennen oder T-Shirts mit Farbe zerstören, geht daher unweigerlich eine Flut der Entrüstung einher, könnte man anstelle dessen doch ebenso gut ein Bündel Bargeld in den Aktenvernichter werfen. Dennoch, oder gerade deswegen, finden sich in den letzten Wochen immer mehr Videos von genau solchen Aktionen im Netz. Denn: Durch die schockierenden Videos wird eine Vielzahl an Klicks generiert.