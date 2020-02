Papierkügelchen an Türgriff verrieten Einbrecher

Der 46-jährige polnische Staatsbürger hatte am Sonntag in dem Hotel eingecheckt, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Am Tag darauf fanden die Mitarbeiter die Papierkügelchen, die der Mann an Griffen und Schlössern anderer Zimmertüren angebracht hatte. Außerdem kam den Angestellten das Verhalten des Verdächtigen seltsam vor. Anstatt sich um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu kümmern, schlich er auf den Gängen umher und beobachtete die Zimmer. Den Hotelbediensteten kam das auffällig vor, sie schalteten die Exekutive ein.