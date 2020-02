Uber-Fahrer liefert junge Dealer an Polizei aus

Der 20-jährige Afghane liebt seinen Job als Chauffeur, und er liebt seine Familie. Was er gar nicht will: Probleme. Doch drei Landsmänner waren auf dem besten Weg, ihm diese zu bescheren: Es ist nicht lange her, dass ein 16-Jähriger in das Uber-Auto stieg, sagte, wo er hinwill, und erzählte, was er dort machen werde – Cannabis verkaufen. „Aber keine Sorge“, soll er zu dem Fahrer gesagt haben. „Fällt nicht auf dich zurück.“