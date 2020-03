„Masters of Dirt“ verspricht Mega-Show in Wien

Bei vier Shows an drei Tagen zeigen die Fahrer des MOD-Teams neue, atemberaubende Tricks. Ein besonderer Publikumsliebling der Show ist der junge Tiroler Fabio Wibmer. Der Überflieger der Bike-Szene hat mit seinen YouTube-Videos in den letzten Jahren internationale Bekanntheit erreicht. Bereits im Vorjahr wagte er sich bei „Masters of Dirt“ über einen 10 Meter hohen Scherensteiger, ohne mit der Wimper zu zucken. „Das Feedback war überragend und für uns stand sofort fest: Fasbio muss 2020 wieder auftreten!“, so MOD-Mastermind Georg Fechter. Als Gründer von MOD arbeitet er gemeinsam mit seiner Crew das gesamte Jahr an dem Showkonzept.