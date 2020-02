Brauchen wir in Klimaschutz-Zeiten Tempo 140?

Tempo 140 ist in Zeiten des Klimaschutzes ein falsches Zeichen

Wenn die amtierende Klima- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler sagt, dass Tempo 140 ein falsches Signal war, hat sie damit nicht unrecht. In Zeiten, in denen der Klimawandel für ein mulmiges Gefühl in der Magengrube sorgt, ist eine Tempolimit-Erhöhung völlig unpassend. Der Fokus einer modernen, zukunftsorientierten Verkehrspolitik kann nicht alleine im schnelleren Autobahnfahren bestehen.