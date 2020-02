Nach Diskussionen um Vaterschaft: Jessi hat Wehen

Fans des TV-Formates „Teenager werden Mütter“ fiebern aktuell wöchentlich mit, was bei den jungen Eltern passiert. Diese Woche wird es spannend: Teeniepapa Kevin soll Jessi gleich zu Beginn ihrer Beziehung geschwängert haben. Trotz Zweifel seitens Kevins Mutter, dass Kevin auch tatsächlich der leibliche Vater ist, ist Kevin fest davon überzeugt. In der 39. Schwangerschaftswoche will Dr. Armin Breinl sich nun selbst ein Bild von der Lage machen und schreitet in der Privatklinik Graz Ragnitz zur Tat. „Ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen“, sagt Jessi noch vor Eintritt der Wehen gelassen. Doch als diese plötzlich eintreten, wird Jessi ganz anders: „Das ist jetzt schon so unerträglich!“