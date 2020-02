Nachbar bei Streit mit Elektroschocker verletzt

Eskaliert ist ein Nachbarschaftsstreit in der Nacht auf Mittwoch in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt-Annabichl. Ein 26-jähriger Rumäne attackierte dabei einen 45-jährigen Klagenfurter mit einem Elektroschocker. Der Klagenfurter wurde verletzt. In der Wohnung des 26-Jährigen wurden Cannabispflanzen sichergestellt. Anzeige.