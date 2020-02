Die Stadtgeschichte wird zum Gipfelstürmer

Spannende Ausstellungen im Haupthaus

Doch auch im Haupthaus des GrazMuseum wirft man heuer den Blick auf die Gipfel: „Stadt sucht Berg“ nennt sich eine Ausstellung, die sich ab März der 150-jährigen Geschichte der Graz-Sektion des Alpenvereins widmet. Ab Mitte April blickt man in „Ungebautes Graz“ auf ein Jahrhundert der architektonischen Visionen für die Stadt und stellt Bauprojekte vor, die letztlich doch nicht verwirklicht wurden, wie das Trigonmuseum im Pfauengarten in den 1980ern oder ein Warenhochhaus am Jakominiplatz in den 1920ern.