Dunkle Klänge beim Ball der schwarzen Masken

Das Cabaret Fledermaus öffnet im Rahmen des Balls der schwarzen Masken am 21. Februar bereits um 21 Uhr seine Pforten und lädt die Partypeople zu einer geheimnisvollen und extravaganten Feier im Herzen der Stadt. Unglaubliche Kostüme und beste Musik sorgen für sensationelle Stimmung auf zwei (Ball-)Floors. Gespielt werden die rockigsten Kultsongs der 80er, 90er und neue harte Hits. Selbstverständlich darf auf der Playlist auch der eine oder andere Walzer nicht fehlen. Wolfgang von Zorn, The Worm und DJ Cue begeistern an den Decks.