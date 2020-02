Die besten Tipps für den Valentinstag

#Valentinstag Special im Kempinski

Ein Valentinstag-Special bietet das Palais Hansen Kempinski für alle Verliebten an. Das Verwöhnprogramm startet schon am Nachmittag mit einer klassischen Massage im hauseigenen Spa für den einen Partner, während der andere zusammen mit Executive Chef Stefanos Melianos das Valentinstag-Dinner zubereitet. Im Anschluss wird das Dinner genossen und die Nacht in einem der luxuriösen Zimmer genossen. Mit 495 Euro ist das Ganze zwar nicht ganz billig, aber sicherlich unvergesslich.

Für alle Liebes-Muffel steht im 26°EAST das Anti-Programm bereit: Burger, Bier und das Best of Deutsche Bundesliga um 29 Euro. Startschuss ist um 19.30 Uhr.

Wo: 1., Schottenring 24