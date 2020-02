Rechtzeitig zum Opernball: Wiener Schmäh mit Ente!

Auch krone.at durfte Donald Wiener Schmäh in den Schnabel legen

Bonus: Auch krone.at hat sich an dem Wienerisch-Band beteiligt und dem Entenpaar Daisy und Donald aus Entenhausen in der Geschichte „Auf dem Wiener Opernball“ den Wiener Schmäh in die Schnäbel legen dürfen. Ob die LTB-Fans in der Redaktion dabei hoffentlich gute Arbeit geleistet haben, davon können Sie sich dann selbst ein Urteil bilden. Um es mit den Worten von Daisy zu sagen: „Ned dass i mi doda schauma a no muass …“