Wiener geben 35 Millionen Euro für Geschenke aus

„Jeder Dritte schenkt zum Valentinstag und gibt durchschnittlich rund 50 Euro aus“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien. „Wiener verleihen ihrer Liebe besonders gerne mit Blumen Ausdruck. Mehr als 60 Prozent der Beschenkten darf sich auf einen duftenden Frühlingsgruß freuen“, so Trefelik. Die klassische Rose, aber auch farbenfrohe Frühlingsboten wie bunte Tulpen oder Topfpflanzen wie Hyazinthen, Primeln, Narzissen sind gefragt. 90 Prozent der Pflanzen kommen in dieser Jahreszeit aus Europa, und dabei vor allem aus Italien und den Niederlanden. Besonders im Trend liegen zu Beginn der Saison Grüntöne wie Olive, Petrol oder zartes Grün, ebenso Beerenfarben sowie Rosa- und Ocker-Töne. Rot ist am Valentinstag ein Dauerbrenner.