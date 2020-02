Erster Wiener Märchenball: Pendant zum Opernball

Seit der Eröffnung des neu arrangierten und eingerichteten Club O in den Räumlichkeiten der ehemaligen „Albertina-Passage“ zaubert das Kreativ-Team um Joachim Natschläger neue Events und bringt hochkarätige internationale Acts und DJs an die Prestige -Adresse Opernring! Für den ersten Wiener Märchenball konnte Wiens regierende Drag Queen Tamara Mascara als Gastgeberin des Abends gewonnen werden. Tamaras Team wird in kongenialer Kombination mit dem Party Spezialisten Mario Soldo, der Szene-Legende und dem Gründer von HEAVEN Vienna King Arthur sowie dem Headbooker von Club O Bono Goldbaum einen Abend der Superlative in Szene setzen.