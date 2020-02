Sturm sorgte für mehr als 100 Einsätze

Vor allem die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Voitsberg waren betroffen. Bei den meisten Einsätzen wurden gestürzte Bäume von Straßen beseitigt. In Bischofegg stürzte ein Carport auf zwei darunter stehende Pkw; in Schwanberg wurde ein Carport abgedeckt, das Blechdach landete beim Nachbarn. In St. Oswald ob Eibiswald stürzte ein Baum auf ein Haus, die Feuerwehr musste den Einsatz jedoch wegen der Gefahr für die Einsatzkräfte abbrechen.