Single lässt Werbeplakat von sich aufstellen

Auf der Homepage beweist der 30-Jährige, dass er auch durchaus Humor hat. Dort sind witzige Fotos von ihm zu sehen und er beschreibt sich selbst mit einem Augenzwinkern. Das Motto der Website: „One man, one billboard, one mission“. Darunter ist der „Bewerben“-Button zu finden. Damen, die Interesse an Mark haben, können nämlich ein Formular ausfüllen und werden anschließend von ihm kontaktiert. Was als betrunkene Idee in einem Pub begonnen hat, scheint tatsächlich Früchte zu tragen. Bisher haben sich bereits 2202 Frauen beworben.