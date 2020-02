Baumstamm wurde bei Unfall zum Lebensretter

Bäume spielen bei Unfällen meist keine rühmliche Rolle, doch fünf Insassen eines in Salzburg verunglückten Minivans könnten einem massiven Stamm am Wegesrand ihr Leben verdanken. Wie die Polizei Salzburg am Sonntagabend mitteilte, blieb das deutsche Fahrzeug in Weißbach bei Lofer (Pinzgau) nach einem zehn Meter tiefen Sturz über die Böschung in steilem Gelände an einem Baum hängen.