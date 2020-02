Das Land verdrängt den Hintersee immer weiter

Im Sommer 2019 schlug der Freiheitliche Landtagsabgeordnete Andreas Teufl Alarm: Der Hintersee verlandet. Ein Köpfler in den beliebten See sei in diesen Zeiten nicht mehr möglich. Das Land versprach Maßnahmen. „Es ist noch nichts passiert“, so Teufl. Die Arbeiten laufen langsamer an als geplant.