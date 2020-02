Diebe verunreinigten Lokal auch noch mit Speiseöl

Die Gauner brachen am Wochenende in das Lokal in der Draustadt ein und stahlen daraus mehrere Getränke sowie Esswaren. Geld wurde keines geklaut. Bevor sich die Diebe wieder davon machten, erlaubten sie sich noch einen schlechten Scherz. Denn sie verschütteten noch Unmengen an Speiseöl. Das Lokal wurde dadurch stark verunreinigt. Die Ermittlungen laufen.