Der Sondermüll wurde entsorgt!

LavamündDie Hunderten Bahnschwellen, die beim alten Bahnhof in Lavamünd über Jahre gelagert wurden, sind Geschichte. Nach Anrainerbeschwerden und Berichten in der „Krone“ hat die Umweltbehörde offenbar reagiert. Der als Sondermüll zu klassifizierende Abfall wurde in den vergangenen Tagen beseitigt.