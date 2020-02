„Unternehmer sollten viel mehr zusammenhalten!“

Modegeschäfte, ein Hundestore, Beautysalons oder Designeroutlets: Alle diese kleinen, aber ganz besonderen Geschäfte werden von jungen Menschen seit wenigen Jahren in der Klagenfurter Innenstadt geführt. Die Betreiber kommen aus den Bezirken Spittal, St. Veit, Feldkirchen und orten in der Landeshauptstadt großes Potenzial. Zu ihnen gehört auch Angelina Egarter aus dem Liesertal, die seit September ihren Whitekennel Dogstore, in dem Hundeliebhaber alles Mögliche finden, führt: „In Spittal könnte ich mein Geschäft nie erhalten. Klagenfurt ist dafür super. Nicht nur, weil es die Landeshauptstadt ist, sondern weil wir hier alle zusammenhalten.“