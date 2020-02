Keine Post mehr in Eugendorf

Eugendorfs Bürgermeister Johann Strasser (ÖVP) ist sauer: „Als Postpartner kann man kaum davon Leben. Die Post ist Lichtjahre von einer gewissen Mitarbeiterfreundlichkeit entfernt.“ Hilfe bietet er dennoch an. „Es gibt zwei Plätze wo eine Poststelle möglich wäre“, so Strasser. Für ihn ist aber klar, dass sich die Gemeinde nicht an den Kosten beteiligen wird. Da muss das Unternehmen selber handeln. Wann und ob der 7000-Einwohner-Ort wieder ein Poststelle bekommt ist unklar.