Die Highlights der größten Bike-Messe Österreichs

Die Fans muss das nicht kümmern, sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Neuheiten des Jahres, von Aprilia bis Zero. Ja, Zero, denn die zweirädrige E-Mobility bekommt einen eigenen Bereich gewidmet. Immerhin hat der Anteil der Elektromopeds am Gesamtmopedmarkt in Österreich bereits 14 Prozent erreicht. Zero ist aber auch darüber hinaus stark vertreten, etwa durch zwei Stuntfahrer, die zu zweit in einer Gitterkugel das „Todeskreuz“ fahren: