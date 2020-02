Österreich besiegt Norwegen - jetzt gegen Dänen

Das rot-weiß-rote Eishockey-Nationalteam hat am Freitag beim „Österreich Cup“ in Klagenfurt die A-Nation Norwegen 2:0 (2:0,0:0,0:0) bezwungen. Die beiden Tore fielen bereits in der Anfangsphase. Durch den Erfolg spielt die junge ÖEHV-Auswahl am Samstag (20 Uhr) gegen Dänemark um den Sieg des Testspielturniers. Die Dänen feierten zum Auftakt gegen Frankreich einen 6:1-Erfolg.