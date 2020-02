Vollgas! Der LASK muss von 0 auf 300 starten

Los geht’s – doch was ist das bloß für ein mega-mega-starkes Startprogramm? Am Samstag das Cup-Viertelfinale, das für LASK-Vize Jürgen Werner aktuell „wichtiger ist als unser Match in Alkmaar!“ Umgekehrt posaunt Sturm-Coach Nestor El Maestro sogar: „Für uns ist es gleich das Spiel des Jahres .“ Nach dem auf die Linzer nächsten Freitag das Liga-Duell Erster – Zweiter in Salzburg wartet. Und sechs Tage darauf das Sechzehntelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Hollands Fußball-Nr.-2 in Alkmaar!