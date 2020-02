Krebs-frei: „Es fühlt sich wie ein Geburtstag an.“

„Ich bin Krebs-frei!“: Die von allen heiß ersehnte Jubelmeldung kam am Freitag vom überglücklichen Eisbullen Alexander Rauchenwald. Jetzt will der Center wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen, die richtigen Kalorien auf die Rippen kriegen. Das Comeback noch in dieser Saison rückt immer näher.