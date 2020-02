Wiener Studio veröffentlicht „Waxing-Hitparade“

„Immer öfter entscheidet man sich fürs Waxen“, erzählt Rudi Havlicek Geschäfstführer von Wax in the City im 7. Bezirk Siebensterngasse, „der Trend des Waxens kommt ursprünglich aus Brasilien und hat vor über einem Jahrzehnt seinen Siegeszug in Europa angetreten. Einmal ausprobiert und man bleibt dabei. Es ist eine sehr nachhaltige Methode. Nach einer Behandlung bleibt man drei bis vier Wochen Haar frei.“