Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#And the Oscar goes to....

Wer am Sonntag ein bisschen Glamour der Oscars in Wien spüren will, sollte zur Oscar-Nacht ins Gartenbaukino (1., Parkring 12) gehen. Tickets gibt es ab 23.30 Uhr an der Kassa, sollten aber lieber vorher online reserviert werden. Das Live-Programm startet dann in der Nacht auf Montag um 1.30 Uhr - natürlich mit Oscar-Wette, gratis Kaffee und Frühstück sowie einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Auch das Burgkino (1., Opernring 19) überträgt live aus Hollywood. Das ist doch einmal ein guter Grund, sich mal wieder die Nacht um die Ohren zu schlagen.

Wo: Gartenbaukino und Burgkino